Медична допомога в Сумах: вузькі спеціалісти, процедури, діагностика

Лікарі, в тому числі міські спеціалісти, ведуть щоденний особистий прийом, а також консультують віддалено. Працюють процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики (ЕКГ), доступні всі види рентгенологічних досліджень. Проводиться прийом пацієнтів для встановлення або зміни групи інвалідності, видаються направлення на медико-соціальну експертизу (форма 088/о).
Враховуючи, що не кожен може потрапити на прийом особисто, надаємо контактні номери лікарів, з якими Ви можете зв’язатися для консультацій:
Хірург: Хоруженко О. В. 050 524 01 47
Отоларинголог (ЛОР): Піддубна В.М., 098 93 26 588 Прийменко О. П. 050 94 64 760, Гребченко О.О. 095 309 83 67
Нейрохірург: Колесник В.В. 95 678 8805
Окуліст: Басанець С. М. 050 19 01 276
Невропатолог: міський спеціаліст Сорока В. М. 050 27 88 606 , Тимошенко В.А. 050 714 03 35
Уролог: Лях С. Б. 095 30 77 061
Дерматолог: Циганок В. В. 066 213 05 78
Інфекціоніст: ЛюбченкоН. М. 050 307 18 23
Психотерапевт: Лимаренко Я. В. 066 708 31 32
Пульмонолог: міський спеціаліст Гайворонська 050 838 78 26 ( з 13.00 до 14.00 )
Особистий прийом ведеться щодня, з 8.00 до 14.00 за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги 13
Реєстратура:(0542) - 701 – 335
Інформація, актуальна на 21 березня...
У разі необхідності можна звертатись на прийом в амбулаторію. Інші питання краще вирішувати у телефонному режимі з лікарями!...