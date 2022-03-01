Медична допомога в Сумах: вузькі спеціалісти, процедури, діагностика Поліклінічне відділення № 1 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради продовжує працювати та надавати медичну допомогу у повному обсязі.

Лікарі, в тому числі міські спеціалісти, ведуть щоденний особистий прийом, а також консультують віддалено. Працюють процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики (ЕКГ), доступні всі види рентгенологічних досліджень. Проводиться прийом пацієнтів для встановлення або зміни групи інвалідності, видаються направлення на медико-соціальну експертизу (форма 088/о).

Враховуючи, що не кожен може потрапити на прийом особисто, надаємо контактні номери лікарів, з якими Ви можете зв’язатися для консультацій:

Хірург: Хоруженко О. В. 050 524 01 47

Отоларинголог (ЛОР): Піддубна В.М., 098 93 26 588 Прийменко О. П. 050 94 64 760, Гребченко О.О. 095 309 83 67

Нейрохірург: Колесник В.В. 95 678 8805

Окуліст: Басанець С. М. 050 19 01 276

Невропатолог: міський спеціаліст Сорока В. М. 050 27 88 606 , Тимошенко В.А. 050 714 03 35

Уролог: Лях С. Б. 095 30 77 061

Дерматолог: Циганок В. В. 066 213 05 78

Інфекціоніст: ЛюбченкоН. М. 050 307 18 23

Психотерапевт: Лимаренко Я. В. 066 708 31 32

Пульмонолог: міський спеціаліст Гайворонська 050 838 78 26 ( з 13.00 до 14.00 )

Особистий прийом ведеться щодня, з 8.00 до 14.00 за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги 13

Реєстратура:(0542) - 701 – 335