Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 21 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія...
Інформація, актуальна на сьогодні, 17 квітня....
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія...
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія...
Інформація, актуальна на сьогодні, 10 квітня....