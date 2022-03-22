Медичні заклади в Сумах, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 18 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Праці, 3; лікарі приймають у будівлі дитячої поліклініки дитячої лікарні та дорослої поліклініки лікарні № 4), 8:00-14:00.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:
амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—14:00.
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2), 8:00—16:00.
Інформація, актуальна на сьогодні, 17 квітня....
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія...
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:
амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія...
Інформація, актуальна на сьогодні, 10 квітня....
Поліклінічне відділення № 1 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради продовжує працювати та надавати медичну допомогу у...