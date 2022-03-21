Медичні заклади в Сумах, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 17 квітня Інформація, актуальна на сьогодні, 17 квітня.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:

амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;

амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00— 14:00.

У будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4 приймають дорослих, у разі необхідності лікарського огляду пацієнтів дитячого віку можна звернутись до амбулаторій по вул. Іллінська, 48-50 та по вул. Ковпака, 7.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:

амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—14:00;

амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—14:00.

Для отримання медичної допомоги пацієнти дитячого віку з амбулаторії по вул. Сірка, 3 можуть звернутись до амбулаторію по вул. Привокзальна, 3А.