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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:27121

Сумська обласна служба зайнятості: у нас є для вас робота

Сумська обласна служба зайнятості, незважаючи на воєнні дії, продовжує виконувати функції, делеговані державою, а саме, сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян.

«Здавалось, про яке працевлаштування може йти мова у такий складний час, але завдячуючи тісній співпраці з роботодавцями у березні 162 шукача роботи стали у робочий стрій. Найбільше працевлаштовано Роменською, Лебединською міськрайонними та  Недригайлівською, Велико-Писарівською Сумською районними філіями», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості.

Особливу увагу Володимир Підлісний надає роботі гарячої лінії обласного центру зайнятості, яка працює у постійному режимі, але під час воєнних дій звернення активізувалися, бо вона стала вкрай необхідною для клієнтів служби. У березні  (станом на 21.03.2022) звернулися до гарячої лінії та отримали кваліфіковані консультації 2,3 тис. осіб. Найактуальнішими є питання стосовно відвідування центру зайнятості/філії, порядку реєстрації, виплати допомоги по безробіттю, працевлаштування за робітничими професіями.

Нагадуємо, гаряча лінія Сумського обласного центру зайнятості надає роз’яснення виключно в межах компетенції служби зайнятості, а саме, норм чинного законодавства про зайнятість, надання соціальних послуг та виплати допомого по безробіттю клієнтам служби зайнятості.

З зазначених питань ви можете звертатися з 8.00 до 21.00 за такими телефонами гарячої лінії:

093 276 39 66;096 109 08 37;067 698 29 58;095 337 41 10.

Экономика Працевлаштування Сумська обласна служба зайнятості
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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