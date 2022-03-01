Окупанити на Сумщині викрадають шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні авто Цинізму та мародерствам російських окупантів на Сумщині немає меж.

Орки постійно викрадають шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини.

Ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.

Лише за минулі дві доби військові рф викрали автівки:

«Тойота Хайлюкс» ВМ8200ВІ

Автобус «АС4234» ВМ4559АА

«Тойота Лендкрузер 200» ВМ0070ВІ

«Део Нексія» ВМ9689СК

Три машини зеленого кольору «ВАЗ2121 Нива»

АТ6348СЕ;

АТ6349СЕ,

АТ4345СЕ.

«ВАЗ 21113» ВМ3449АМ темнозелена

Карета швидкої «Пежо Боксер» ВМ6643ВВ

Пожежна машина у с. Великий Бобрик

Якщо у вас зник або був викрадений російськими військовими автомобіль — терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами!