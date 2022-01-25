Шосткинский лыжник на Олимпиаде отстал на круг от чемпиона Сегодня, 6 февраля, в Пекине стартовали лыжники.

Первой дисциплиной стал скиатлон на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км вольным). Среди участников было и двое украинцев – шосткинец Алексей Красовский и харьковчанин Руслан Перехода. Оба наши спортсмена были сняты с гонки как круговые, то есть отставшие от лидера более чем на 3,5 км – круг на лыжном стадионе. Завершили гонку в одном круге с лидером 49 лыжников. На момент снятия Красовский был 58-м, Перехода – 64-м из 69-ти стартовавших.

Чемпионом же стал представитель РОК Алексей Большунов – 1:16:09,8. Более минуты проиграл его соотечественник Денис Спицов. Бронза досталась финну Ииво Нисканену – более 2 минут отставания.