Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:11276

Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде

Последний биатлонный день Олимпиады в Пекине стартовал женским масс-стартом.

Гонку девушек организаторы перенесли на сутки из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу, «отобрав» лишний день отдыха у биатлонисток после эстафеты. Не скажешь, что сегодня погодные условия были идеальными для качественного биатлона, но и к морозу, и к сильному ветру на стрельбище Национального центра биатлона Чжанцзякоу спортсмены уже привыкли, пишет biathlon.com.ua.

Для единственной украинки в этой гонке старт сложился хуже не придумаешь – с падения на первом круге, после чего Юлия Джима вынуждена была тратить силы, догоняя пелотон. Возможно, как раз вследствие этой погони на первом рубеже Юле не хватило запаса дыхания на пятый выстрел, который ушел мимо.

Оказавшись в третьем десятке, Джима усложнила себе жизнь в масс-старте, а ведь в этой гонке так хотелось реабилитироваться за неудачный эстафетный этап. И это в итоге получилось! Пусть и не получилось дотянуться до медали, но финальная точка на этой Олимпиаде для лидера нашей команды получилась очень даже жирной!

Пройдя чисто второй огневой рубеж, Юля сделала шаг назад после двух промахов на третьем. Но сумела собраться в решающий момент: четвертый рубеж для всех участниц был очень непростым из-за порыва ветра, но Джима, сделав гроссмейстерскую паузу перед последним выстрелом, закрыла все мишени! И словно наперекор всем проблемам с точностью в этом сезоне, заключительную гонку в Пекине наша спортсменка провела с лучшей стрельбой среди всех участниц в сложнейших погодных условиях!

На финишный круг Джима ушла девятой, но на дистанции сумела обойти Франциску Пройсс и Эльвиру Эберг, финишировав с лучшим для себя результатом сезона – седьмое место! И это третий финиш в топ-десятке в четырех личных гонках Олимпиады!

В лидеры же с самого начала вырвались норвежские девушки. Тирил Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд не только точнее всех соперниц прошли две лежки – без штрафных кругов, но и, работая в паре, диктовали такой темп, который был непосилен большинству конкуренток! К первой стойке девушки пришли, имея почти 40 секунд запаса над ближайшей преследовательницей!

Но на стойке лидеров ждал большой неприятный сюрприз – сильнейший заряд ветра, после которого и Марте, и Тирил ушли на два круга штрафа, еще и стреляя при этом дольше минуты! И хотя Олсбю Ройселанд формально осталась первой, лидирующая группа выросла до пяти спортсменок, которые шли в интервале восьми секунд! Помимо Экхофф, это были Жюстин Бреза-Буше, Маркета Давидова и Эльвира Эберг.

И как раз француженка Бреза-Буше оказалась самой «заводной» в этой компании! Жюстин не устраивал вариант с массовой перестрелкой на решающем рубеже, и она на дистанции начала убегать, создав себе 15-секундный задел к заключительной стрельбе стоя! И каким же идеальным получилось это решение!

На стадион Бреза-Буше пришла буквально за несколько секунд до очередного сильного порыва ветра и успела отстреляться быстро и всего с одним штрафным кругом! При этом все ближайшие преследовательницы «поймать» относительное затишье не сумели и отправились на два-три круга штрафа. В итоге на завершающий круг дистанции француженка ушла на 48 секунд раньше ближайшей соперницы, и довести такой перевес до золотого финиша было делом техники. Четвертая в карьере победа Жюстин Бреза-Буше и самая дорогая – первая личная олимпийская медаль!

Еще два места на олимпийском подиуме таки достались норвежкам. Тирил Экхофф на последнем круге еще раз подтвердила звание одной из лучших лыжниц среди биатлонисток и на дистанции не оставила шансов на серебро Марте Олсбю Ройселанд и Маркете Давидовой. Ну а лидер Кубка мира завершила блестящую для себя Олимпиаду (три золота!) еще и бронзовой наградой!

Масс-старт. Женщины

1.  Жюстин Бреза-Буше  (2+1+0+1)  40:18,0

2.  Тирил Экхофф  (0+0+2+2)  +15,3

3.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+0+2+2)  +34,9

...

7.  Юлия Джима  (1+0+2+0)  +1:25,7

Спорт Биатлон Олимпийские игры
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины тремя медалями
Вчера 14:22

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины тремя медалями

Сегодня, 17 февраля, завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек....

У Украины есть медаль Олимпийских игр в Пекине
16.02.2022 14:19

У Украины есть медаль Олимпийских игр в Пекине

Александр Абраменко после золота в Пхенчхане-2018 завоевал серебро в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине....

Мужская сборная Украины – 17-я в командном спринте на Олимпиаде
16.02.2022 11:58

Мужская сборная Украины – 17-я в командном спринте на Олимпиаде

Сегодня, 16 февраля, в Пекине проходит лыжный командный спринт среди мужчин....

Сборная Украины на 7-м месте в женской эстафете на Олимпиаде
16.02.2022 11:06

Сборная Украины на 7-м месте в женской эстафете на Олимпиаде

Сегодня, 16 февраля, в Пекине прошла женская биатлонная эстафета....

Сумские лыжницы не пробились в финал командного спринта в Пекине
16.02.2022 10:23

Сумские лыжницы не пробились в финал командного спринта в Пекине

Сегодня, 16 февраля, на лыжном олимпийском стадионе проходят соревнования по лыжному командному спринту среди женщин....

Новости

1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ
Сегодня 11:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек
Сегодня 08:25
В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 11:40
В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты
Сегодня 11:33
С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»
Сегодня 11:05
Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова
Сегодня 10:56
Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде
Сегодня 10:11
Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция
Сегодня 10:00
Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов
Сегодня 09:51
Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб
Сегодня 09:22
В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:50
В центре Сум произошло ДТП с маршруткой
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Нужен ли Сумам урбан-парк?
Сегодня 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
Сегодня 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
Сегодня 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
Вчера 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
Вчера 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
Вчера 11:27
У Сумах поставили балет, оточений міфами
Вчера 09:21
Тур в Египет из Запорожья: цена вопроса
15.02.2022 17:32
На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності
15.02.2022 14:38
Выбираем насос для бассейна правильно
15.02.2022 11:37
Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році
14.02.2022 21:08
«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко
14.02.2022 20:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.