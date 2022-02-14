Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде Последний биатлонный день Олимпиады в Пекине стартовал женским масс-стартом.

Гонку девушек организаторы перенесли на сутки из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу, «отобрав» лишний день отдыха у биатлонисток после эстафеты. Не скажешь, что сегодня погодные условия были идеальными для качественного биатлона, но и к морозу, и к сильному ветру на стрельбище Национального центра биатлона Чжанцзякоу спортсмены уже привыкли, пишет biathlon.com.ua.

Для единственной украинки в этой гонке старт сложился хуже не придумаешь – с падения на первом круге, после чего Юлия Джима вынуждена была тратить силы, догоняя пелотон. Возможно, как раз вследствие этой погони на первом рубеже Юле не хватило запаса дыхания на пятый выстрел, который ушел мимо.

Оказавшись в третьем десятке, Джима усложнила себе жизнь в масс-старте, а ведь в этой гонке так хотелось реабилитироваться за неудачный эстафетный этап. И это в итоге получилось! Пусть и не получилось дотянуться до медали, но финальная точка на этой Олимпиаде для лидера нашей команды получилась очень даже жирной!

Пройдя чисто второй огневой рубеж, Юля сделала шаг назад после двух промахов на третьем. Но сумела собраться в решающий момент: четвертый рубеж для всех участниц был очень непростым из-за порыва ветра, но Джима, сделав гроссмейстерскую паузу перед последним выстрелом, закрыла все мишени! И словно наперекор всем проблемам с точностью в этом сезоне, заключительную гонку в Пекине наша спортсменка провела с лучшей стрельбой среди всех участниц в сложнейших погодных условиях!

На финишный круг Джима ушла девятой, но на дистанции сумела обойти Франциску Пройсс и Эльвиру Эберг, финишировав с лучшим для себя результатом сезона – седьмое место! И это третий финиш в топ-десятке в четырех личных гонках Олимпиады!

В лидеры же с самого начала вырвались норвежские девушки. Тирил Экхофф и Марте Олсбю Ройселанд не только точнее всех соперниц прошли две лежки – без штрафных кругов, но и, работая в паре, диктовали такой темп, который был непосилен большинству конкуренток! К первой стойке девушки пришли, имея почти 40 секунд запаса над ближайшей преследовательницей!

Но на стойке лидеров ждал большой неприятный сюрприз – сильнейший заряд ветра, после которого и Марте, и Тирил ушли на два круга штрафа, еще и стреляя при этом дольше минуты! И хотя Олсбю Ройселанд формально осталась первой, лидирующая группа выросла до пяти спортсменок, которые шли в интервале восьми секунд! Помимо Экхофф, это были Жюстин Бреза-Буше, Маркета Давидова и Эльвира Эберг.

И как раз француженка Бреза-Буше оказалась самой «заводной» в этой компании! Жюстин не устраивал вариант с массовой перестрелкой на решающем рубеже, и она на дистанции начала убегать, создав себе 15-секундный задел к заключительной стрельбе стоя! И каким же идеальным получилось это решение!

На стадион Бреза-Буше пришла буквально за несколько секунд до очередного сильного порыва ветра и успела отстреляться быстро и всего с одним штрафным кругом! При этом все ближайшие преследовательницы «поймать» относительное затишье не сумели и отправились на два-три круга штрафа. В итоге на завершающий круг дистанции француженка ушла на 48 секунд раньше ближайшей соперницы, и довести такой перевес до золотого финиша было делом техники. Четвертая в карьере победа Жюстин Бреза-Буше и самая дорогая – первая личная олимпийская медаль!

Еще два места на олимпийском подиуме таки достались норвежкам. Тирил Экхофф на последнем круге еще раз подтвердила звание одной из лучших лыжниц среди биатлонисток и на дистанции не оставила шансов на серебро Марте Олсбю Ройселанд и Маркете Давидовой. Ну а лидер Кубка мира завершила блестящую для себя Олимпиаду (три золота!) еще и бронзовой наградой!

Масс-старт. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (2+1+0+1) 40:18,0

2. Тирил Экхофф (0+0+2+2) +15,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+2+2) +34,9

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7. Юлия Джима (1+0+2+0) +1:25,7