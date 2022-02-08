У Украины есть медаль Олимпийских игр в Пекине

Абраменко в суперфинале выполнил не лучший прыжок (116,50 балла), но многочисленные падения конкурентов позволили ему удержаться на втором месте.
Олимпийским чемпионом во фристайле стал китаец Ци Гуанпу, а представитель ОКР Илья Буров взял бронзу.
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