У Украины есть медаль Олимпийских игр в Пекине Александр Абраменко после золота в Пхенчхане-2018 завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Абраменко в суперфинале выполнил не лучший прыжок (116,50 балла), но многочисленные падения конкурентов позволили ему удержаться на втором месте.

Олимпийским чемпионом во фристайле стал китаец Ци Гуанпу, а представитель ОКР Илья Буров взял бронзу.