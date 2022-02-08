Мужская сборная Украины – 17-я в командном спринте на Олимпиаде Сегодня, 16 февраля, в Пекине проходит лыжный командный спринт среди мужчин.

От Украины принимали участие шосткинец Алексей Красовский и Руслан Перехода, который в полуфинале заняли 9-е место из 12-ти, отстав от проходного места на 37 секунд.

Напомним: женская команда также не пробилась в финал.