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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58240

Мужская сборная Украины – 17-я в командном спринте на Олимпиаде

Сегодня, 16 февраля, в Пекине проходит лыжный командный спринт среди мужчин.

От Украины принимали участие шосткинец Алексей Красовский и Руслан Перехода, который в полуфинале заняли 9-е место из 12-ти, отстав от проходного места на 37 секунд.

Напомним: женская команда также не пробилась в финал.

Спорт Лыжные гонки Олимпийские игры
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