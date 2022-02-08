Мужская сборная Украины – 17-я в командном спринте на Олимпиаде

От Украины принимали участие шосткинец Алексей Красовский и Руслан Перехода, который в полуфинале заняли 9-е место из 12-ти, отстав от проходного места на 37 секунд.
Напомним: женская команда также не пробилась в финал.
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