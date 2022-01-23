На Сумщине в аварии погиб пьяный водитель: пассажир в больнице В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня ночью, вблизи села Чернеччина, водитель погиб на месте происшествия, а пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 42-летний водитель автомобиля «Опель Вектра», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием. По данному факту в полиции было открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.