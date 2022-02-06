На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1612 человек COVID-19 подтвердили у 1612 человек (Конотопский р-н – 123, Ахтырский р-н – 145, Роменский р-н – 121, Сумской р-н – 945, Шосткинский р-н – 278).

По состоянию на 6 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 162 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3033 летальных исхода, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 135 106 человек, из них за прошедшие сутки – 476 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 475).