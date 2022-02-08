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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:06228

Сборная Украины на 7-м месте в женской эстафете на Олимпиаде

Сегодня, 16 февраля, в Пекине прошла женская биатлонная эстафета.

Сборная Украины в составе Ирины Петренко, выпускницы СумГУ Юлии Джима, уроженки Сум Анастасии Меркушиной и Елены Билосюк заняла итоговое 7-е место, остсав от победительниц из Швеции на 3 минуты, имея в пассиве 1 промах (Джима) и использовав 6 дополнительных патронов.

Эстафета. Женщины

1. Швеция  (0+6)  1:11:03,9

2. ОКР  (1+7)  +12,0

3. Германия  (0+6)  +37,4

4. Норвегия  (2+8)  +50,7

5.  Италия  (0+5)  +1:33,1

6. Франция  (2+10)  +2:13,0

7. Украина  (1+6)  +3:00,2

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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