Сборная Украины на 7-м месте в женской эстафете на Олимпиаде

Сборная Украины в составе Ирины Петренко, выпускницы СумГУ Юлии Джима, уроженки Сум Анастасии Меркушиной и Елены Билосюк заняла итоговое 7-е место, остсав от победительниц из Швеции на 3 минуты, имея в пассиве 1 промах (Джима) и использовав 6 дополнительных патронов.
Эстафета. Женщины
1. Швеция (0+6) 1:11:03,9
2. ОКР (1+7) +12,0
3. Германия (0+6) +37,4
4. Норвегия (2+8) +50,7
5. Италия (0+5) +1:33,1
6. Франция (2+10) +2:13,0
7. Украина (1+6) +3:00,2
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