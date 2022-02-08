Сборная Украины на 7-м месте в женской эстафете на Олимпиаде Сегодня, 16 февраля, в Пекине прошла женская биатлонная эстафета.

Сборная Украины в составе Ирины Петренко, выпускницы СумГУ Юлии Джима, уроженки Сум Анастасии Меркушиной и Елены Билосюк заняла итоговое 7-е место, остсав от победительниц из Швеции на 3 минуты, имея в пассиве 1 промах (Джима) и использовав 6 дополнительных патронов. Эстафета. Женщины 1. Швеция (0+6) 1:11:03,9 2. ОКР (1+7) +12,0 3. Германия (0+6) +37,4 4. Норвегия (2+8) +50,7 5. Италия (0+5) +1:33,1 6. Франция (2+10) +2:13,0 7. Украина (1+6) +3:00,2