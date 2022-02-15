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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Лыжницы с Сумщины завершили выступления на Олимпиаде лучшим результатом

Сегодня, 20 февраля, в олимпийском Пекине прошла последняя лыжная гонка – масс-старт на 30 км среди женщин.

В нем участвовали 65 лыжниц, в том числе двое украинок – конотопчанки Марина Анцыбор и Виктория Олех. Марина стала лучшей, придя на финиш 37-й, отстав от победительницы более, чем на 10 минут. Виктория была 58-й – отставание больше 21 минуты.

Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, опередив вторую американку Джесси Диггинс больше, чем на полторы минуты.

Лыжная гонка. Масстарт (женщины)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 1:24:54.0

2. Джесси Диггинс (США) +1:43.3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) + 2:33.3

...

37. Марина Анцибор (Украина) +10:37.3

58. Виктория Олех (Украина) +21:28.1

Спорт Лыжные гонки Олимпийские игры
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