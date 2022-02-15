Лыжницы с Сумщины завершили выступления на Олимпиаде лучшим результатом

В нем участвовали 65 лыжниц, в том числе двое украинок – конотопчанки Марина Анцыбор и Виктория Олех. Марина стала лучшей, придя на финиш 37-й, отстав от победительницы более, чем на 10 минут. Виктория была 58-й – отставание больше 21 минуты.
Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, опередив вторую американку Джесси Диггинс больше, чем на полторы минуты.
Лыжная гонка. Масстарт (женщины)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) 1:24:54.0
2. Джесси Диггинс (США) +1:43.3
3. Кертту Нисканен (Финляндия) + 2:33.3
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37. Марина Анцибор (Украина) +10:37.3
58. Виктория Олех (Украина) +21:28.1
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