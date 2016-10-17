В Ромнах пьяный автоугонщик врезался в дерево (видео)

Вечером в Роменский районный отдел полиции поступило сообщение от 26-летнего местного жителя о том, что со двора общего пользования исчез его автомобиль ВАЗ-2107, который он оставил не закрытым. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. На поиски транспортного средства был нацелен весь личный состав подразделения.
Уже через несколько минут правоохранители обнаружили угнанный автомобиль на одной из улиц города. Как выяснилось, злоумышленник попал в дорожно-транспортное происшествие и с места происшествия скрылся. Кроме виновника ДТП в салоне находилось, еще два пассажира.
Сотрудники полиции провели дальнейшую проверку и уже оперативно вышли на след злоумышленника. Им оказался 29-летний роменчанин, уже ранее совершавший подобные преступления.
«Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 2 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины и, по согласованию Роменской окружной прокуратуры, уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления", - комментирует Александр Каливод, и.о. начальника Роменского райотдела полиции.
Кроме этого, в отношении задержанного правоохранители составили два административных протокола по ч. 1 ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" и ч. 1 ст. 130 "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения..." Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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