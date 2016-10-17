В Украине стали намного реже угонять автомобили За первое полугодие 2021 года в стране было зафиксировано 1475 случаев краж транспортных средств – это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Такую статистику приводит государственный сервис по предоставлению открытых данных Опендатамедиа, сообщает autoportal.ua.

Отмечается, что резкий скачок угонов произошел в 2014 году – тогда их количество увеличилось почти в два раза, достигнув цифры в 12,6 тысяч. В 2015 и 2016 годах тенденция продолжилась, а уже в 2017 году пошла на спад – на фоне общего снижения преступности. Уже в 2020 году в Украине украли «лишь» 4 522 транспортных средства.

В Опендатамедиа подчеркнули, что после большой волны автоугонов Украина вернулась к показателям десятых годов, а при текущей динамике показатель за 2021-й должен быть еще меньше в сравнении с предыдущими.

Очевидно, что на падение статистики угонов повлияло несколько факторов. Один из них – это усиление ответственности за кражу автомобилей. С 2020 года за такие действия исключили наказание в виде штрафа, оставив только ограничение и лишение свободы, сроки которого при этом стали жестче. Так, за угон автомобиля одним лицом ввели ограничение или лишение свободы на 3-5 лет, если в составе преступной группы или с применением насилия – на 8-12 лет. Также изменены критериями определения тяжести преступления. Если ранее исходили из стоимости повреждений, то после усиления ответственности – из стоимости транспортного средства. За так называемое перебивание номеров кузовов и двигателей было введено лишение свободы сроком до 5 лет, за организацию «черных СТО», которые занимаются разборкой краденых машин – до 5-7 лет.