Какие авто угоняют чаще Несмотря на ужесточение ответственности за похищение авто, количество таких преступлений существенно не уменьшилась.

Какие автомобили чаще всего воровали в 2020 году? О любимых автобрендах преступников в аналитических данных охранной компании Benish GPS.

В течение всего 2020 список автомобилей, которые пытались похитить, возглавляла Toyota - 23% от всего количества тревог по данной фирме. Второе и третье место заняли BMW и Mercedes-Benz - 19% и 16% соответственно. Land Rover и Lexus получили 11% и 8% от количества всех тревог соответственно. В дюжину любимцев автоугонщиков также попали Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen.

Воры активные круглосуточно, но больше всего любят «работать» в рабочее время.

Как ни странно, наибольшее количество попыток угона приходится на рабочие часы - с 9 утра до 6 вечера (48%). Ночью жарко, как правило, с полночи до трех часов.

Территориально попытки угонов автомобилей достаточно равномерно распределились по всей Украине. В лидерах, логично, были крупнейшие города и областные центры. 13% всех тревог поступило из Киева и Киевской области. Высокий уровень автоугонов наблюдался в Днепре и области (11%). Третье и четвертое место в антирейтинге заняли Львов и Харьков со своими областями - 8% и 7% соответственно. По 5% от всех тревог получили Запорожская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области.

Кодграберы, «удочки», системы безключевого доступа - сегодня в арсенале многих воров.

По данным охранной компании, в 2020 году причинами вызова полиции чаще всего были попытки открытия дверей, багажника или капота автомобиля - 51% всех вызовов. 32% - было осуществлено из-за срабатывания датчиков удара / наклона машины.

В 5% случаев полицию вызвали из-за того, что система отреагировала на низкое напряжение или отсоединения аккумулятора от автомобиля, в 4% случаев - из-за попытки буксировки машины, ее движение с выключенным зажиганием. Часть клиентов собственноручно позвонили в ДЦ и попросили вызвать полицию или нажали тревожную кнопку - такие вызовы тоже составили 4%.