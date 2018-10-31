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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47306

«Хозхимсервис» отсудил у Сумского облавтодора 1,2 млн грн долга по договору субподряда

В Хозяйственный суд с иском обратилось ООО «Хозхимсервис» к ответчику Дочернему предприятию «Сумский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» о взыскании 1,2 млн грн долга и штрафных санкций.

Истец обосновывал исковые требования тем, что между сторонами был заключен договор выполнения работ (субподряда).

Судом установлено, что стороны заключили договор: истец взял на себя обязательство выполнить работы по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а ответчик обязывался принять и оплатить такие работы.

Истец мотивировал свои требования тем, что в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства по договору, что подтверждается подписанными должным образом справками о стоимости выполненных строительных работ и актами приемки выполненных работ и не оспаривается ответчиком в иске. В то же время ответчик рассчитался с истцом не в полном объеме и по состоянию на 05.11.2021 задолженность ответчика по договору составляла 1 миллион 56 тысяч 400 гривен.

Письменными материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны истца, поэтому суд пришел к выводу об обоснованности требований и удовлетворил исковые требования полностью.

Экономика Сумской облавтодор
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