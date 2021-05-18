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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:27490

На Сумщине полиция поймала банду автоугонщиков

Полиция разоблачила преступную группу, которая занималась кражами автомобилей.

Во время проведения оперативных полицейских мероприятий, направленных на выявление лиц, которые могут быть причастны к угонам автотранспорта, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в области, Сумского районного управления полиции, совместно с отделом уголовного анализа, разоблачили преступную группу в составе трех человек возрастом 46, 43 и 20 лет.

Вчера при поддержке бойцов роты полиции особого назначения, был проведен ряд обысков в гаражных помещениях и по адресам проживания граждан, подозреваемых в преступной деятельности, связанной с кражами автотранспорта.

Во время обысков у фигурантов дела было обнаружено и изъято несколько комплектов автомобильных номерных знаков, специальное устройство «сканер», с помощью которого открывались чужие машины, а в одном из гаражей, автомобиль ВАЗ-211010 2013 года выпуска в полуразобранном состоянии.

Кроме того, установлено, что злоумышленники недавно совершили кражу из чужого дома в селе Ступки, что на Лебединщине, нанеся владельцу ущерб на сумму около 150 000 гривен.

В ходе следствия доказано, что за время своей преступной деятельности, злоумышленники успели совершить три незаконных завладения автотранспортом. В частности, похитили два автомобиля «Нива Шевроле», один из которых продали своим знакомым, а другой за выкуп вернули владельцу. Последнюю машину марки ВАЗ взялись разбирать на запчасти.

Полицией возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании всем трем меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Автоугон Каража Угон Угонщики
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