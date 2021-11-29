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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской мэрии отстранили от работы 4 невакцинированных сотрудников

С 31 января в исполнительных органах Сумского городского совета отстранили четырех сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщили Данкор онлайн в пресс-службе мэрии. Среди отстранённых сотрудники структурных подразделений горсовета и старостинских округов.

В городских медучреждениях все 100% сотрудников вакцинированы.

Напомним: 31 января 2022 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021 года, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID - 19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

- органов местного самоуправления;

- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним: из-за широкого распространения коронавируса даже среди вакцинированных сотрудников мэрии отменили завтрашнее заседание горсовета.

Право Отстранение
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