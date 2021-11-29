В Сумской мэрии отстранили от работы 4 невакцинированных сотрудников

Об этом сообщили Данкор онлайн в пресс-службе мэрии. Среди отстранённых сотрудники структурных подразделений горсовета и старостинских округов.
В городских медучреждениях все 100% сотрудников вакцинированы.
Напомним: 31 января 2022 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021 года, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID - 19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Напомним: из-за широкого распространения коронавируса даже среди вакцинированных сотрудников мэрии отменили завтрашнее заседание горсовета.
В Ромнах отменили приказ об отстранении от работы непривитой учительницы истории и правоведения Перекрестовской школы....
На «Сумыхимпроме» 9 декабря от работы был отстранен 51 работник....
В Ромнах слушали дело педагога, которая подала иск против школы за отстранение от работы....
Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Елена Назаренко....