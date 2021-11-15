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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:22149

Главная ковидная больница Сум может остаться без воды

Коллектор по ул. Черкасской нуждается в срочной реконструкции.

Главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский поднял этот вопрос и сегодня, 15 ноября. Во время аппаратного совещания в мэрии. По его словам, канализационный самотечный коллектор диаметром 500 мм, который принимает сточные воды от улиц Миргородская, Замостянская, верхней части Химмгородка, еще с марта текущего года вышел из строя и требует срочной реконструкции.

«В случае возникновения угрозы неконтролируемой утечки на поверхность и попадания сточных вод к озеру Чеха, сумской водоканал будет вынужден приостановить работу Пришибского водозабора и прекратить подачу воды в дома жителей Химгородка и в больницу № 5», - говорит Иосиф Тысивский.

Мэр Сум Александр Лысенко сказал, что в курсе ситуации. На ближайшее заседание горсовета будет вынесен вопрос о выделении средств на реконструкцию. Но заседание назначено на конец ноября...

Общество Отключение воды Ремонт коллектора
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