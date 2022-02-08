В Сумах два порыва: у кого не будет воды? Сегодня, 16 февраля, из-за порыва водосети диаметром 400 мм на углу улиц 1-я Оболонская и Южная с 10:00 будет прекращена подача воды в дома по улицам Герасима Кондратьева, Небесной сотни, Петропавловская, Роменская, Гамалия, переулке Гражданский и прилегающим к ним.

Ремонтные работы проводятся. После их завершения водоснабжение будет восстановлено. Кроме того, с 7.00 для проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Ковпака, 47 временно прекращена подача воды по ул. Ковпака 21, 41, 43, 45, 47, 53, 55, ул. Романа Атаманюка, 57.