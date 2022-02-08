В Сумах два порыва: у кого не будет воды?

Ремонтные работы проводятся. После их завершения водоснабжение будет восстановлено.
Кроме того, с 7.00 для проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Ковпака, 47 временно прекращена подача воды по ул. Ковпака 21, 41, 43, 45, 47, 53, 55, ул. Романа Атаманюка, 57.
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