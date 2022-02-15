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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:46475

Сумской горводоканал сообщает об аварийном отключении воды

В Сумах на Харьковской из-за порыва отключили воду .

Сегодня, 23 февраля, из-за порыва водосети Д-200 мм по улице Харьковская, 7 с 13:00 прекращена подача воды в дома 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 23, 23/1, 25.

Ремонтные работы производятся.

Общество Отключение воды
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