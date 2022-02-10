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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:01372

Ночью без воды останется Курский микрорайон в Сумах

КП «Горводоканал» сообщает, что ночью приостановит работу Тополянская насосная станция.

Для выполнения аварийно-ремонтных работ в ночь с 17 на 18 февраля будет остановлена работа Тополянского водозабора.

В этой связи с 23:00 без водоснабжения останутся дома района Веретеновки, села Песчаное, проспекта Курский, улиц Ковпака, Тополянская, Юрия Ветрова, Скрябина и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
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За двома зайцями
За двома зайцями
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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