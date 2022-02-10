Ночью без воды останется Курский микрорайон в Сумах КП «Горводоканал» сообщает, что ночью приостановит работу Тополянская насосная станция.

Для выполнения аварийно-ремонтных работ в ночь с 17 на 18 февраля будет остановлена работа Тополянского водозабора.

В этой связи с 23:00 без водоснабжения останутся дома района Веретеновки, села Песчаное, проспекта Курский, улиц Ковпака, Тополянская, Юрия Ветрова, Скрябина и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.