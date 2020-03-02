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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10126

На Сумщине провели более 12 тысяч тестов на ВИЧ среди потребителей наркотиков

За десять месяцев этого года общественная организация «Клуб «Шанс» бесплатно провела 12 399 быстрых тестов на ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики.

В целом клиентами общественной организации «Клуб «Шанс» являются 6519 потребителей наркотических веществ из разных районов Сумской области. Все они входят в группы повышенного риска инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами В и С, туберкулезом, инфекциями, передающимися половым путем.

Потребители наркотиков более уязвимы к ВИЧ из-за возможного рискованного поведения. Речь идет о совместном использовании одного шприца, взаимодействии с чужой кровью во время инъекций, незащищенном сексе или сексе под психоактивными веществами.

«Понимание ВИЧ-статуса и своевременное начало лечения защищает человека от прогрессирования болезни, а его близкое окружение и общество от распространения ВИЧ. Потребители наркотиков являются частью общества: как и все они пользуются медицинскими учреждениями, посещают заведения сферы услуг, строят взаимоотношения и т.д. Поэтому консультировать их по профилактике ВИЧ и проводить тестирование – стратегически важное решение», – говорит Андрей Букин, директор общественной организации «Клуб «Шанс».

Если человек принимает уличные наркотики, он может бесплатно пройти тест на ВИЧ в общественной организации «Клуб «Шанс» ориентировочно раз в полгода.

Однако человек может рассчитывать на безвозмездную помощь с тестированием по необходимости — если был риск заражения.

В организации клиенты проходят ассистированное тестирование по ВИЧ — обследуются самостоятельно, однако под руководством и контролем социального работника. Они получают как дотестовую, так и послетестовую консультацию. Результаты быстрых тестов известны уже через 15-20 минут с точностью до 99%.

Если выявляется положительный результат теста, клиента консультируют и направляют в «Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний» или кабинеты доверия на дополнительные обследования, постановку диагноза и начало лечения.

Работа общественной организации «Клуб «Шанс» по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска финансируется за счет Государственного бюджета Украины.

Общество ВИЧ Клуб шанс Наркоманы
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