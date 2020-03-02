На Сумщине провели более 12 тысяч тестов на ВИЧ среди потребителей наркотиков

В целом клиентами общественной организации «Клуб «Шанс» являются 6519 потребителей наркотических веществ из разных районов Сумской области. Все они входят в группы повышенного риска инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами В и С, туберкулезом, инфекциями, передающимися половым путем.
Потребители наркотиков более уязвимы к ВИЧ из-за возможного рискованного поведения. Речь идет о совместном использовании одного шприца, взаимодействии с чужой кровью во время инъекций, незащищенном сексе или сексе под психоактивными веществами.
«Понимание ВИЧ-статуса и своевременное начало лечения защищает человека от прогрессирования болезни, а его близкое окружение и общество от распространения ВИЧ. Потребители наркотиков являются частью общества: как и все они пользуются медицинскими учреждениями, посещают заведения сферы услуг, строят взаимоотношения и т.д. Поэтому консультировать их по профилактике ВИЧ и проводить тестирование – стратегически важное решение», – говорит Андрей Букин, директор общественной организации «Клуб «Шанс».
Если человек принимает уличные наркотики, он может бесплатно пройти тест на ВИЧ в общественной организации «Клуб «Шанс» ориентировочно раз в полгода.
Однако человек может рассчитывать на безвозмездную помощь с тестированием по необходимости — если был риск заражения.
В организации клиенты проходят ассистированное тестирование по ВИЧ — обследуются самостоятельно, однако под руководством и контролем социального работника. Они получают как дотестовую, так и послетестовую консультацию. Результаты быстрых тестов известны уже через 15-20 минут с точностью до 99%.
Если выявляется положительный результат теста, клиента консультируют и направляют в «Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний» или кабинеты доверия на дополнительные обследования, постановку диагноза и начало лечения.
Работа общественной организации «Клуб «Шанс» по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска финансируется за счет Государственного бюджета Украины.
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