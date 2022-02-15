В Сумах отключили воду на Харьковской Сегодня, 19 февраля, из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по улице Харьковская, 7 с 9:30 прекращена подача воды по адресам: ул. Харьковская 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 23, 23/1, 25.

Ремонтные работы производятся. После их завершения водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».