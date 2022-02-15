В Сумах отключили воду на Харьковской

Ремонтные работы производятся. После их завершения водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает, что ночью приостановит работу Тополянская насосная станция....
Сегодня, 16 февраля, из-за порыва водосети диаметром 400 мм на углу улиц 1-я Оболонская и Южная с 10:00 будет прекращена...
Из-за порыва водопровода в пер. Институтский центр Сум остался без воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....