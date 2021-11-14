В Харькове произошло ДТП с пьяным полицейским из Ахтырки

Управляя автомобилем «Mitsubishi», полицейский въехал в двигавшийся впереди автомобиль «Lada». Полицейский пытался скрытьсяс места ДТП и поехал с превышением скорости по улице Артема Веделя в направлении Салтовского шоссе. Во время движения полицейский не справился с управлением и врезался в «Chevrolet Aveo» и «Hyindai».
В результате столкновения госпитализировали виновника ДТП и водителя «Chevrolet Aveo».
Полицейского госпитализировали в отделении нейрохирургии. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и лица. Женщина, которая находилась в «Chevrolet Aveo», получила помощь амбулаторно и покинула лечебное учреждение.
По предварительным данным, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет, пишут Харьковскиt известия.
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