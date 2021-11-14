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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47543

В Харькове произошло ДТП с пьяным полицейским из Ахтырки

14 ноября в Харькове по Салтовскому шоссе произошло ДТП, в котором поучаствовал работник Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области.

Управляя автомобилем «Mitsubishi», полицейский въехал в двигавшийся впереди автомобиль «Lada». Полицейский пытался скрытьсяс места ДТП и поехал с превышением скорости по улице Артема Веделя в направлении Салтовского шоссе. Во время движения полицейский не справился с управлением и врезался в «Chevrolet Aveo» и «Hyindai».

В результате столкновения госпитализировали виновника ДТП и водителя «Chevrolet Aveo».

Полицейского госпитализировали в отделении нейрохирургии. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и лица. Женщина, которая находилась в «Chevrolet Aveo», получила помощь амбулаторно и покинула лечебное учреждение.

По предварительным данным, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет, пишут Харьковскиt известия.

Право Дтп
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