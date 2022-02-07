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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59592

В центре Сум коммунальная авария: кому отключили воду?

Из-за порыва водопровода в пер. Институтский центр Сум остался без воды.

Сегодня, 15 февраля, из-за порыва водопровода с 9:30 прекращена подача воды в дома по адресам: пл. Независимости, пер. 9-го Мая, пер. 1-й Продольный, пер. 2-й Продольный, ул. Белинского, Вольный лужок, ул. Воскресенская, ул. Героев Сумщины, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Нижнесоборная, пер. Пляжный, пер. Монастырский. Ремонтные работы проводятся.

Общество Отключение воды
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