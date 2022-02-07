В центре Сум коммунальная авария: кому отключили воду?

Сегодня, 15 февраля, из-за порыва водопровода с 9:30 прекращена подача воды в дома по адресам: пл. Независимости, пер. 9-го Мая, пер. 1-й Продольный, пер. 2-й Продольный, ул. Белинского, Вольный лужок, ул. Воскресенская, ул. Героев Сумщины, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Нижнесоборная, пер. Пляжный, пер. Монастырский. Ремонтные работы проводятся.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Барановки....