Сумской силач с «серебром»

В финале приняли участие семеро богатырей, которые соревновались в 6-ти силовых упражнениях.
По сумме баллов определили победителя и призеров:
1. Богдан Копыл (Черкассы)
2. Алексей Бирюков (Сумы)
3. Олег Силка (Киев)
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