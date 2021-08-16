В Сумах пройдет чемпионат области по стронгмену 25 сентября в Сумах пройдет чемпионат среди самых сильных жителей области и Украины.

Турнир с участием 10 атлетов со всей Украины пройдет в «Зеленом театре» на летней эстраде в городском парке им. Кожедуба. Начало в 15.00.

Вас ждет:

- жаркая борьба атлетов;

- праздничная программа соревнований;

- розыгрыш призов от партнеров.

Не упусти такой возможности быть свидетелем настоящего спортивного шоу!