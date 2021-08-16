В Сумах пройдет чемпионат области по стронгмену

Турнир с участием 10 атлетов со всей Украины пройдет в «Зеленом театре» на летней эстраде в городском парке им. Кожедуба. Начало в 15.00.
Вас ждет:
- жаркая борьба атлетов;
- праздничная программа соревнований;
- розыгрыш призов от партнеров.
Не упусти такой возможности быть свидетелем настоящего спортивного шоу!
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