В Сумах за сентябрь заболело COVID-19 в три раза больше жителей, чем за август Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за неполный месяц в сентябре количество больных составило 1177, в августе - 345. Количество умерших в сентябре – 19, в августе – 5.

За последнюю неделю количество новых случаев заболевания составляла от 40 до 145. По итогам недели число новых случаев выросло на 33%, количество взрослых больных в городские больницы увеличилось на 45%, количество активных больных – на 40%.