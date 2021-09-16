В Сумах за сентябрь заболело COVID-19 в три раза больше жителей, чем за август

По ее словам, за неполный месяц в сентябре количество больных составило 1177, в августе - 345. Количество умерших в сентябре – 19, в августе – 5.
За последнюю неделю количество новых случаев заболевания составляла от 40 до 145. По итогам недели число новых случаев выросло на 33%, количество взрослых больных в городские больницы увеличилось на 45%, количество активных больных – на 40%.
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