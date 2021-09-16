«Виктория» вырвала победу у аутсайдера После смены тренера команда выигрывает второй раз подряд.

Сегодня, 26 сентября, прошли матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки Сумского района принимала на своем поле аутсайдер группы Б одесскую команду «Реал Фарма». Счет открыл на 41-й минуте Вячеслав Акимов. В начале второго тайма сравнял Мохамед Яссин Абузраа (50-я минута). Матч катился к ничьей, однако на второй компенсированной арбитром минуте победный гол забил Андрей Нелин.

«Виктория» побеждает второй раз подряд и с 14 очками выходит на 7-е место в турнирной таблице. У ФК «Тростянец» столько же очков и 9-е место, у ФК «Сумы» 5 очков и 15-е место. Ниже только «Реал Фарма» с 0.