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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:14151

В Сумах пройдет чемпионат области по стронгмену

25 сентября в Сумах пройдет чемпионат среди самых сильных жителей области и Украины.

Турнир с участием 10 атлетов со всей Украины пройдет в «Зеленом театре» на летней эстраде в городском парке им. Кожедуба. Начало в 15.00.

Вас ждет:

- жаркая борьба атлетов;

- праздничная программа соревнований;

- розыгрыш призов от партнеров.

Не упусти такой возможности быть свидетелем настоящего спортивного шоу!

 
Спорт Анонс Стронгмэн
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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