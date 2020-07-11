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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской силач стал вторым на чемпионате мира

21 августа в Хусте проходил WSF World strongman championship 110 kg.

В чемпионате мира среди стронгменов в весовой категории до 110 кг принял участие и сумчанин Алексей Бирюков.

По итогам 5-часовых соревнований он выиграл «серебро», немного уступив лишь еще одному украинцу Павлу Гайше. Третье место у поляка Грегора Ланевского.

Спорт Стронгмэн
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