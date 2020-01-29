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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26215

Открытый Кубок Сумщины по стронгмену пройдет в Краснополье

Турнир планируется провести 31 июля на стадионе «Колос» в Краснополье.

Вас ждет настоящий праздник силы, духа и мощи!

Вы станете свидетелями увлекательной борьбы!

В соревнованиях примут участие десять сильнейших спортсменов со всей Украины.

Богатыри будут меряться силой в пяти тяжелых упражнениях, где и определится сильнейший.

Не пропустите этого события, будет горячо и драйвово.

Начало в 12.00.

Спорт Стронгмэн
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