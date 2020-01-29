Открытый Кубок Сумщины по стронгмену пройдет в Краснополье

Вас ждет настоящий праздник силы, духа и мощи!
Вы станете свидетелями увлекательной борьбы!
В соревнованиях примут участие десять сильнейших спортсменов со всей Украины.
Богатыри будут меряться силой в пяти тяжелых упражнениях, где и определится сильнейший.
Не пропустите этого события, будет горячо и драйвово.
Начало в 12.00.
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