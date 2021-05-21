Сумской богатырь выиграл турнир на Харьковщине

Самые сильные стронгмены Украины демонстрировали выносливость, удивительные способности и силовые приемы, чем вызывали восхищение и удивление зрителей. Атлеты наперегонки несли снаряды весом 300 кг, поднимали тяжелые гири, бревна, перебрасывали колесо грузовика, которое весит 300 кг. Выиграл турнир сумчанин Алексей Бирюков.
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