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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской богатырь выиграл турнир на Харьковщине

5 сентября в Люботине на День города прошли Игры богатырей Украины 2021.

Самые сильные стронгмены Украины демонстрировали выносливость, удивительные способности и силовые приемы, чем вызывали восхищение и удивление зрителей. Атлеты наперегонки несли снаряды весом 300 кг, поднимали тяжелые гири, бревна, перебрасывали колесо грузовика, которое весит 300 кг. Выиграл турнир сумчанин Алексей Бирюков.

Спорт Стронгмэн
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