В Сумах пройдет всеукраинский турнир по дзюдо

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005-2009 г.р. Турнир пройдет в манеже СумГУ. Начало в 10.00. Вход свободный с соблюдением карантинного режима.
Race Project пропонує гарно провести літо нічним забігом на озері Чеха....
18-19 вересня відбудеться 5-ий (заключний) етап Чемпіонату України з мотокросу серед молоді і дорослих....
8 вересня о 18:30 в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2) відбудеться вечір з відомою мандрівницею Анною Морозовою, яка відвідала 70...
Официальное открытие стадиона им.В.Куца после реконструкции состоится в День города Тростянец 12 сентября....
Мешканців Сумщини запрошують доєднатися до заходу «Всесвітній день прибирання», що проводиться у 180 країнах, в тому числі Україні – 18...