Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня

Тот, увидев служебный автомобиль, начал быстро вытряхивать содержимое своего пакета на землю. Приблизившись, инспекторы поняли причину такого поведения 20-летнего сумчанина. Это были растения, похожие на наркотические. К слову, гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за хранение наркотических веществ.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Следователи изъяли 57 кустов, похожих на коноплю.
По данному факту сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.
Во время санкционированных обысков, у жителя села Харевка, что на Путивльщине, работники полиции обнаружили и изъяли 450 граммов сухой конопли...
По результатам спецоперации под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность двух мужчин, которые занимались незаконным оборотом психотропных веществ в...
Полиция разоблачила мужчину, который завладел наркотическими средствами мошенническим способом....
27 августа в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции разоблачили жителя Кролевца в совершении преступлений,...
Ахтырской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств в...