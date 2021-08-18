Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:22121

Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня

Средь бела дня на перекрестке улиц Первомайской и Вячеслава Черновола стражи порядка заметили подозрительного мужчину.

Тот, увидев служебный автомобиль, начал быстро вытряхивать содержимое своего пакета на землю. Приблизившись, инспекторы поняли причину такого поведения 20-летнего сумчанина. Это были растения, похожие на наркотические. К слову, гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за хранение наркотических веществ.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Следователи изъяли 57 кустов, похожих на коноплю.

По данному факту сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны
Вчера 18:35

У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны

Во время санкционированных обысков, у жителя села Харевка, что на Путивльщине, работники полиции обнаружили и изъяли 450 граммов сухой конопли...

В Сумах задержали двух наркоторговцев, но могут отпустить под залог
Вчера 10:27

В Сумах задержали двух наркоторговцев, но могут отпустить под залог

По результатам спецоперации под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность двух мужчин, которые занимались незаконным оборотом психотропных веществ в...

На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника
02.09.2021 12:24

На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника

Полиция разоблачила мужчину, который завладел наркотическими средствами мошенническим способом....

79-летний житель Сумщины хранил дома наркотики
28.08.2021 16:20

79-летний житель Сумщины хранил дома наркотики

27 августа в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции разоблачили жителя Кролевца в совершении преступлений,...

На Сумщине будут судить наркоторговца, у которого изъято 2,5 кг «каннабиса»
18.08.2021 17:00

На Сумщине будут судить наркоторговца, у которого изъято 2,5 кг «каннабиса»

Ахтырской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств в...

Новости

На Сумщине еще 47 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:55
Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня
Сегодня 09:22
На Сумщині відбудеться заключний етап Чемпіонату України з мотокросу
Сегодня 08:57
Коровинська та Недригайлівська громади планують створити добровільні пожежні команди
Сегодня 08:35
«Черная магия» в горсовете – на Сумщине женщину поймали за странным занятием (видео)
Сегодня 08:24
Завтра у Сумах пройде тревел-вечірка
Сегодня 08:06
В Лебедине спасатели освободили мальчика, застрявшего между металлическими элементами ограждения (видео)
Вчера 21:55
Сумские патрульные предупреждают водителей о заморозках
Вчера 20:10
В Сумах авария на Засумской
Вчера 20:06
В Тростянец на открытие обновленного стадиона приедут звезды футбола
Вчера 18:45
У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны
Вчера 18:35
«Альянс» в Сумах обыграл лидера
Вчера 18:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.