Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня Средь бела дня на перекрестке улиц Первомайской и Вячеслава Черновола стражи порядка заметили подозрительного мужчину.

Тот, увидев служебный автомобиль, начал быстро вытряхивать содержимое своего пакета на землю. Приблизившись, инспекторы поняли причину такого поведения 20-летнего сумчанина. Это были растения, похожие на наркотические. К слову, гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за хранение наркотических веществ.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Следователи изъяли 57 кустов, похожих на коноплю.

По данному факту сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.