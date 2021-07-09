Конотопчанка со сборной обыграли россиянок В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу.

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.

После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-18 места.

Сегодня играли против сборной России, которую обыграли 2:0 (20-16, 22-14). На счету нашей землячки 4 очка, всего у нее 42 очка в 5 играх.

Завтра наши сыграют против итальянок, а в субботу против румынок.