Конотопчанка со сборной обыграли россиянок

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.
После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-18 места.
Сегодня играли против сборной России, которую обыграли 2:0 (20-16, 22-14). На счету нашей землячки 4 очка, всего у нее 42 очка в 5 играх.
Завтра наши сыграют против итальянок, а в субботу против румынок.
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