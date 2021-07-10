Конотопчанка со сборной выиграла третий матч подряд на чемпионате Европы

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.
После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-17-е места.
После победы над россиянками и итальянками сегодня украинки обыграли румынок 2:0 (22:20; 22:13). Анна Дябло набрала 10 очка. Всего у нее 54 очка в 6 играх.
Завтра наши сыграют против итальянок за 13-е место.
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