Конотопчанка со сборной выиграла третий матч подряд на чемпионате Европы В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу.

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.

После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-17-е места.

После победы над россиянками и итальянками сегодня украинки обыграли румынок 2:0 (22:20; 22:13). Анна Дябло набрала 10 очка. Всего у нее 54 очка в 6 играх.

Завтра наши сыграют против итальянок за 13-е место.