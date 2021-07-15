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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские гандболистки стали вице-чемпионками Украины

С 28 июля по 1 августа в Скадовске Херсонской области проходил чемпионат Украины по пляжному гандболу среди юношей и девушек 2008 года рождения та младше.

Удачно выступили воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили: девушки стали серебряными призерками чемпионата Украины (тренер Александр Паламарчук), а юноши завоевали шестое место из 13 команд (тренер Шатрава Андрей).

Спорт Пляжный гандбол
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