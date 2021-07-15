Конотопские гандболистки стали вице-чемпионками Украины

Удачно выступили воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили: девушки стали серебряными призерками чемпионата Украины (тренер Александр Паламарчук), а юноши завоевали шестое место из 13 команд (тренер Шатрава Андрей).
В Варне (Болгария) завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....