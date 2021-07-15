Конотопские гандболистки стали вице-чемпионками Украины С 28 июля по 1 августа в Скадовске Херсонской области проходил чемпионат Украины по пляжному гандболу среди юношей и девушек 2008 года рождения та младше.

Удачно выступили воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили: девушки стали серебряными призерками чемпионата Украины (тренер Александр Паламарчук), а юноши завоевали шестое место из 13 команд (тренер Шатрава Андрей).