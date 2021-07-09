Липоводолинский «Альянс» обыграл участника премьер-лиги

Дебютант Украинской премьер-лиги «Металлист 1925» принимал команду с Сумщины.
Уже в начале поединка счет открыл Ярошенко, дальше было без голов до конца первого тайма. Сначала хозяева сравняли на 38-й минуте, а затем гости забили дважды: Шпирьонок на 39-й и Лебеденко на 42-й. Во втором тайме голов не было.
В итоге 3:1 в пользу наших.
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