Липоводолинский «Альянс» обыграл участника премьер-лиги 15 июля в Харькове прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс».

Дебютант Украинской премьер-лиги «Металлист 1925» принимал команду с Сумщины.

Уже в начале поединка счет открыл Ярошенко, дальше было без голов до конца первого тайма. Сначала хозяева сравняли на 38-й минуте, а затем гости забили дважды: Шпирьонок на 39-й и Лебеденко на 42-й. Во втором тайме голов не было.

В итоге 3:1 в пользу наших.