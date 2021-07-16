Сумские студенты с «серебром» Всеукраинских пляжных игр 28-29 сентября в г. Скадовск Херсонской области прошли II Всеукраинской пляжные игры среди студентов.

Уже в матче-открытии мужских соревнований по пляжному гандболу сборная СумГУ уступила будущим чемпионам - Сборной Одесской области со счетом 0-2 (10:18; 12:26). Во втором матче сумчане оказались сильнее Сборной Винницкой области - 2-0 (24:19; 25:21). Уступив в первом тайме команде Национального университета «Львовская политехника», подопечные Максима Кунпана переломили ход поединка. Они выиграли второй тайм и были сильнее в серии послематчевых буллитов: СумГУ - НУ «ЛП» 2-1 (18:20; 23:20; 3:2). В итоге команда завоевала серебряные медали соревнований, а игроки Александр Колесников (28 очков) и Ростислав Рогович (26 очков) попали в десятку лучших бомбардиров (6-е и 8-е место соответственно).

Женская команда СумГУ заняла шестое место, проиграв во всех встречах. А выиграли турнир гандболистки Херсонского государственного университета, за который выступают две конотопчанки Анна Дябло (ставшая лучшим бомбардиром с 50 очками) и Наталья Панченко (20 очков).