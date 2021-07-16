Конотопчанка зі збірною має шанс на вихід у чвертьфінал чемпіонату світу з пляжного гандболу

У складі дівочої команди грає вихованка Конотопської ДЮСШ Анастасія Ткач.
16 червня Україна зіграла два матчі в основному раунді. На жаль, обидва програла. У першому угоркам 0:2 (17-20, 12-20). На рахунку нашої гравчині 4 очка. У другому тайкам 1:2 (19-6, 10-13, 4-6). На рахунку конотопчанки знову 4 очка.
Після 4 ігор українки не мають жодного очка, але ще претендують на вихід у чвертьфінал, якщо обігріють полячок. А тайки програють бразильянкам. До того ж, можливо, доведеться рахувати виграні партії.
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