Конотопчанка со сборной стала 14-й на чемпионате Европы

В составе женской сборной Украины одна из лучших воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло.
После группового турнира наша команда, имевшая две победы и два поражения, несмотря на выигрыш у чемпионок Европы датчанок, попала в утешительный раунд за 13-17-е места.
После побед над россиянками, итальянками и румынками в матче за 13-е место украинки вновь встретились с Италией, но на этот раз проиграли 0:2 (18:22; 24:25). Анна Дябло набрала 14 очков, доведя свой бомбардирский счет до 68.
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
В Варне (Болгария) продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу....
13 июля в Варне (Болгария) стартовал чемпионат Европы по пляжному гандболу....