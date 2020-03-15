В Сумах упало дерево напротив Троицкого собора (видео)

Дерево упало на тротуар, оборвав провода. Как сообщил в Фейсбуке сумчанин Владимир Дворниченко, на место была вызвана патрульная полиция, но, по его словам, стражи порядка, приехав и посмотрев на ситуацию, уехали. Поэтому пока провода лежат здесь же в лужах.
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