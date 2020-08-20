Конотопские гандболистки уступили россиянкам и венгеркам

В составе сборной Украины выступают две воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.
В третий день наша команда, которая вышла в основной раунд (ТОП-8) проиграла россиянкам 1:2 (21-22, 17-15, 6-7) и венгеркам 0:2 (15-25, 12-19). На счет Анастасии Ткач 11 и 3 гола.
В полуфинал украинки не прошли и сыграют за 5-8-е места с Италией и победителем или проигравшим матча Россия – Франция.
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