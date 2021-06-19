Сумской бегун стал четвертым на чемпионате Европы

Украинцы на турнире завоевали уже два «золота» - Михаил Кохан в метании молота и Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Сумчане без медалей.
Александр Погорилко в финал в беге на 400 метров добрался по времени. На старт решающего забега он вышел по первой дорожке, однако доказал, что если ты готов, то ни одна дорожка не помешает тебе это продемонстрировать. И если в первой части дистанции Погорилко несколько отставал от соперников, то на заключительной сумел ускориться и занять четвертое место. Ученик Олега Билодида и Светланы Корж впервые в карьере выбежал из 46 секунд – 45,87 с, в 19 сотых секунды от «бронзы». А победил с рекордом чемпионатов швейцарец Рикки Петручиани (45.02 с).
Алексей Кирилин занял десятое место в метании диска (55,53 м).
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