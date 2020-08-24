Определились полуфиналисты Кубка Сумщины по футболу

Результаты:
ФК «Колос» (Шосткинская ОТГ) 1:1 (пен. 5:4) «Явор» (Краснополье)
ФК «Дружба» (Сосновка) 1:1 (пен. 1:3) ФК «Велетень» (Глухов)
ФК «Украина» (Токари) 3:3 (пен. 2:4) ФК «Нефтяник» (Ахтырка)
ФК «Колос» (Севериновка) 1:0 ФК «Кролевец» (Кролевец)
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