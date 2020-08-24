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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31153

Определились полуфиналисты Кубка Сумщины по футболу

22 мая прошли матчи ¼ финала Кубка области по футболу

Результаты:

ФК «Колос» (Шосткинская ОТГ) 1:1 (пен. 5:4) «Явор» (Краснополье)

ФК «Дружба» (Сосновка) 1:1 (пен. 1:3) ФК «Велетень» (Глухов)

ФК «Украина» (Токари) 3:3 (пен. 2:4) ФК «Нефтяник» (Ахтырка)

ФК «Колос» (Севериновка) 1:0 ФК «Кролевец» (Кролевец)

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбольный лицей
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10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
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Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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10.15; 12.30; 15.50
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