Определились финалисты Кубка Сумщины

ФК «Колос» Шосткинская ОТГ 0:2 ФК «Велетень» Глухов
Голы: Сайко Евгений 67, 70.
ФК «Колос» Севериновка 1:4 ФК «Нефтяник» Ахтырка
Голы: Билоненко Андрей 45+1 - Гончар Роман 5, Васильченко Александр 65, Якименко Роман 70, Ищенко Дмитрий 78.
В финале встретятся «Велетень» из Глухова и ахтырский «Нефтяник».
В отличие от ФК «Сумы» остальные команды с Сумщины во втором туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге победили...
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