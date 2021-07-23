Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:15179

Определились финалисты Кубка Сумщины

31 июля были сыграны полуфинальные матчи Кубка области по футболу.

ФК «Колос» Шосткинская ОТГ 0:2 ФК «Велетень» Глухов

Голы: Сайко Евгений 67, 70.

ФК «Колос» Севериновка 1:4 ФК «Нефтяник» Ахтырка

Голы: Билоненко Андрей 45+1 - Гончар Роман 5, Васильченко Александр 65, Якименко Роман 70, Ищенко Дмитрий 78.

В финале встретятся «Велетень» из Глухова и ахтырский «Нефтяник».

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Виктория» и ФК «Тростянец» синхронно победили во второй лиге
Вчера 21:05

ФК «Виктория» и ФК «Тростянец» синхронно победили во второй лиге

В отличие от ФК «Сумы» остальные команды с Сумщины во втором туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге победили...

Сегодня команды с Сумщины сыграют домашние матчи во второй лиге (трансляции)
Вчера 09:02

Сегодня команды с Сумщины сыграют домашние матчи во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 31 июля, пройдут игры 2-го тура в чемпионате Украины по футболу среди команд второй лиги ПФЛ....

Липоводолинский «Альянс» остается в Первой лиге
29.07.2021 18:30

Липоводолинский «Альянс» остается в Первой лиге

Клуб нашел нового инвестора....

Президент липоводолинского «Альянса» сделал официальное заявление о будущем команды
29.07.2021 11:03

Президент липоводолинского «Альянса» сделал официальное заявление о будущем команды

Оно опубликовано на странице ФК «Альянс» в Фейсбуке....

ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»
29.07.2021 08:02

ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»

Игра второго тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Сумы» и мариупольским «Ярудом» пройдет 31 июля....

Новости

На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:23
Определились финалисты Кубка Сумщины
Сегодня 09:15
Начальница почтового отделения на Сумщине получила 3 года ограничения свободы за присвоение средств населения
Сегодня 09:09
Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо
Сегодня 08:36
Часть Конотопа на неделю останется без газа
Сегодня 08:21
ФК «Виктория» и ФК «Тростянец» синхронно победили во второй лиге
Вчера 21:05
ФК "Сумы" снова разгромно проиграл
Вчера 19:15
В Сумах в аварии пострадала 60-летняя пассажирка
Вчера 15:30
Випускники кафедри військової підготовки СумДУ склали військову присягу
Вчера 15:26
У Сумах чоловік незаконно утримував та зґвалтував дівчину
Вчера 11:13
Сумщина стала первой областью, где подсчитали всю землю
Вчера 09:23
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего пенсионера
Вчера 09:03
view counter

Статьи

В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.